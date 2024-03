Napoli | due cadaveri vicino a un garage a Secondigliano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 16 marzo 2024) Una tragica scoperta ha turbato la tranquillità del quartiere di, situato nella zona nord di: due giovani sono stati rinvenuti senza vita nei pressi di unin via Fosso de Lupo. La notizia ha rapidamente generato allarme e curiosità tra gli abitanti dell’area, con decine di persone che si sono radunate in strada e hanno osservato la scena dai balconi degli edifici limitrofi. Immediatamente dopo la segnalazione del ritrovamento, sono state inviate sul posto due ambulanze. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le cause del tragico evento sono ancora avvolte nel mistero, e al momento non è chiaro se dietro la morte dei giovani si nasconda un agguato o altre motivazioni. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che si sono prontamente ...