Napoli | due cadaveri trovati in un box auto a Secondigliano «E' una coppia di giovani fidanzati»

(Di sabato 16 marzo 2024) Idue ragazzi, sono stati rinvenuti poco fa all'interno di un box nel quartiere di, nella zona Nord di. Al momento non sono note le cause del decesso....

11.35 Trovati in un garage a Secondigliano, a Napoli , i corpi senza vita di due uomini. E' giallo. Si indaga. Al momento ancora sono ignoti i motivi del decesso, ma sono in corso indagini per ... (televideo.rai)

I corpi di due giovani uomini sono stati ri trovati questa mattina, sabato 16 marzo, in un locale al piano terra del quartiere Secondigliano a Napoli . Il ritrovamento è avvenuto in via Fosso del ... (open.online)

Repubblica – Osimhen prova a recuperare per l’Inter, Raspadori scalpita per una maglia da titolare

La grande sfida tra Inter e Napoli è alle porte: domani sera le due squadre scenderanno in campo per provare a guadagnare punti fondamentali per due obiettivi totalmente differenti. La squadra di ...mondonapoli

MUSICA - "Io speriamo che me la cavo", il nuovo singolo di WAREZ e CLEMENTINO: One FingerzpresentaWAREZ feat. CLEMENTINO“IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO”La connection Milano-Napoli tra i due fuoriclasse del rap game nazionale dà vita ad un nuovo inedito dal connubio di sonorità urban ...napolimagazine

Molinari censurato e "l'istinto rosso", Capezzone smaschera la sinistra a due facce: L'ultima vittima dell'odio rosso è Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, a cui è stato impedito di parlare durante un ...iltempo