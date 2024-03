Napoli | due cadaveri trovati a Secondigliano | è giallo

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 – Duesono statistamattina, poco dopo le 10. Sono intervenuti i carabinieri della stazione del quartiere diin prima Traversa, Fosso del Lupo, dove i corpi senza vita di due uomini sono stati segnalati. Per ora non sono state riferite informazioni da parte degli inquirenti: indagini in corso. L’indagine Le due persone sono state trovate morte nei pressi di un garage dell'area periferica nord di. Sul posto si sono recate due ambulanze, mentre decine di persone si sono affollate in strada e si sono affacciate ai balconi dei palazzi circostanti. Non è ancora chiaro se si tratti di un agguato o altro. Sono in corso i rilievi. Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

