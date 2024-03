Napoli | due cadaveri a Secondigliano | indagano i carabinieri | ipotesi doppio suicidio

(Di sabato 16 marzo 2024) Giallo a: duesono stati rinvenuti in un'auto in un garage in via Fosso de Lupo. Si tratta di un uomo e di una donna, i corpi di entrambi nudi. Per ora è...

Due cadaveri trovati a Napoli, in corso i rilievi

Sono in corso i rilievi dei carabinieri in prima traversa Fosso del Lupo, nel quartiere Secondigliano a Napoli, dove sono stati trovati in un garage condominiale due cadaveri, probabilmente a bordo di ...ansa

