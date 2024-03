Napoli | due cadaveri a Secondigliano | indagano i carabinieri | è giallo

(Di sabato 16 marzo 2024): duesono stati rinvenuti nei pressi di un garage in via Fosso de Lupo.

Tempo di lettura: < 1 minutoUn Giovane straniero appena 18enne è stato ferito con due fendenti al torace in piazza Garibaldi a Napoli . Il Giovane soccorso dal ‘118’ è stato portato in ospedale ... (anteprima24)

È partito il casting per il prossimo Allenatore del Napoli , De Laurentiis sta studiando le varie possibilità: spunta un ipotesi a sorpresa Con l’uscita definitiva dalle coppe europee, in seguito ... (spazionapoli)

Terno secco Napoli. "E ora la Final Four: sotto con l'Ecocity Genzano"

Il Napoli batte 4-3 il Mantova, i partenopei centrano la terza vittoria consecutiva in campionato e consolidano il secondo posto in attesa del big match tra Meta Catania ed Ecocity Genzano. Dopo aver ...calcioa5live

Polizia di Stato, Vercelli: arrestati in flagranza due cittadini stranieri per estorsione: La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini stranieri per estorsione. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura ...reportweb.tv

NapoliI: 100 carabinieri per la movida cittadina, controlli a tappeto: I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli sul territorio ... quasi 40 contravvenzioni al codice della strada e due sequestri importanti. Si parte da via Piero ...reportweb.tv