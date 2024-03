Tedesco rinnova come ct del Belgio , quindi addio Napoli . A dare la notizia è anche il giornale sportivo Tedesco Kicker. Il passaporto di Domenico Tedesco è ora valido fino ai Mondiali (compresi) in ... (ilnapolista)

Napoli, al Teatro Nuovo in scena «I Macbeth»

come nel Riccardo3, anche in questo spettacolo tutto è già avvenuto, fin dall’inizio. In quello stesso luogo di cura, di espiazione, di catarsi, quattro assassini cercano di ricucire i frammenti della ...ilmattino

DA MILANO - Parisio: "L'Inter di oggi è una squadra verticale, diversa dal Napoli di Spalletti": A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di passioneInter. Crede che Napoli e Inter possano risentire delle scorie dell’eliminaz ...napolimagazine

Napoli, come sta Osimhen: le ultime in vista dell’Inter: Victor Osimhen è l'incognita più grande che si porta dietro in questi giorni il Napoli in vista del match di domani contro l'Inter. A San Siro con i nerazzurri sarà tanto difficile quanto importante, ...calciomercato