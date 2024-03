Napoli | attenzione ai diffidati

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilsfiderà l’Inter nel suo tempio. Domani alle 20.45 andrà in scena il posticipo domenicale della giornata numero 29. Al Meazza i nerazzurri affronteranno i partenopei: si tratterà di un vero e proprio passaggio di consegne. La matematica ancora non ha consegnato il tricolore agli uomini di Inzaghi, ma a 16 punti dalla seconda, e a 10 giornate alla fine della stagione di Serie A 2023/2024, scudetto e seconda stella sono virtualmente cuciti sulla casacca dei nerazzurri. Inter earrivano al big match deluse da come sono andate le cose in Europa. Lautaro e compagni forse anche un po’ di più: perdere ai rigori contro una squadra alla portata vuol dire amarezza. Tuttavia è proprio la fatidica seconda stella l’obiettivo dichiarato e principale di questa stagione. Domani sera la voglia di rivincita e di tre punti per avvicinarsi al traguardo ...