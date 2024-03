Napoli-Atalanta | tre azzurri a rischio | con un giallo saltano lo scontro Champions

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 16 marzo 2024) Ci siamo, il big match tra Inter eè alle porte, tredovranno però restare attenti al cartellino in vista dell’. La lista ufficiale è stata diramata, Victor Osimhen ci sarà contro l’Inter, che ospiterà domani sera a San Siro ildi Francesco Calzona. Un match, big match, che sa di vero e proprio passaggio di consegne tra le due compagini, rivali storiche, ad oggi molto distanti. Ildeve infatti concentrarsi sul treno, ad oggi reso più fattibile dal quinto posto, un posizionamento che grazie ai risultati in Europa League delle italiane, potrà permettere alla Serie A di contare su un posto in più per la massima competizione europea., attento al cartellino: quantirischiano di saltare ...