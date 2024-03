Myonex acquisirà le attività di confezionamento clinico e commerciale e di bioservizi di Creapharm

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 16 marzo 2024) HORSHAM, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–, azienda leader a livello mondiale nelle forniture per studi clinici, ha raggiunto un accordo con i proprietari del Gruppoper l’acquisizione delledie distribuzione del materiale per studi clinici e die deidi, con sede centrale a Reims, in Francia, e ulteriori sedi a Bordeaux e Bailly-Romainvilliers, in Francia, e a Marietta, in Georgia, negli Stati Uniti. Il completamento di questa transazione è soggetta ad approvazioni normative. Questa acquisizione strategica consentirà di introdurre punti di forza complementari sul mercato.è il leader di mercato per i servizi di approvvigionamento di ...