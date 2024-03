Musica | tra Mare Fuori e la collaborazione con Lda | ecco il nuovo singolo di Matteo Paolillo

(Di sabato 16 marzo 2024) È uscito ieri “Non è cos” ildiche vede la partecipazione di LDA e la produzione di Steve Tarta. Una nuova sfida per il cantante-attore, protagonista di, a poche settimane dalla pubblicazione di Foglie d’autunno e a un mese dall’uscita dalla quarta stagione della premiata serie Tv. “Nun è cos” è un brano urban dance con influenze orchestrali e tech house, i synth e gli archi si muovono con i riff di chitarra creando un’atmosfera cinematografica. Il cantautore è pronto a tornare con nuovache sarà contenuto nelEp di prossima pubblicazione (Ada/Warner Music Italy) Edo-Ultimo Atto, legato come il precedente Ep al personaggio interpretato nella serie tv di grande successo. “Nun è cos racconta di una ...

L'artista, in uscita in questi giorni con un nuovo album, a La Ragione 'ho sofferto molto e ci sono ancora delle ferite che devo sanare completamente' sono passati quattro anni da quel febbraio ... (sbircialanotizia)

Echi si rassegna , anzi Echisi rassegna scritto tutto attaccato come il titolo della manifestazione di teatro comico e musica dal vivo che da questo mese e fino a maggio occupa gli s... Contenuto a ... (ilfoglio)

Canti di Passione, nel Salento torna la rassegna di musica e teatro popolare in griko

Dal 17 al 27 marzo nei comuni della Grecia Salentina, una vera e propria isola linguistica ellenofona del Salento, più due tappe speciali a Lecce ed Alessano, ritornano le musiche e i canti della Sett ...famigliacristiana

Drupi: “Non sopportavo il mio nome. In tv ci vado solo se di parla di Musica, non perdo la mia dignità”: Gli inizi della carriera fino a Sanremo La passione per la Musica, infatti, arrivò presto e le prime esibizioni si svolgevano a Pavia sotto gli occhi di curiosi, tra cui anche qualcuno che era ...fanpage

Musica - "Io speriamo che me la cavo", il nuovo singolo di WAREZ e CLEMENTINO: One FingerzpresentaWAREZ feat. CLEMENTINO“IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO”La connection Milano-Napoli tra i due fuoriclasse del rap game nazionale dà vita ad un nuovo inedito dal connubio di sonorità urban ...napolimagazine