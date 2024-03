(Di sabato 16 marzo 2024) I migliori espositori nazionali si daranno appuntamento domani mattina in via Roma 13 per la “deldel Pavese“, un’originale manifestazione che abbina laal. Almeno 40mila iche dalle 10 alle 18 i visitatori potranno cercare tra i vari stand in cui hobbisti dotati di regolare tesserino porteranno vinili, lp, 45 giri, cdmix che vengono usati dai dj sia nuovi che usati.di tutti i generi quella che si potrà trovare dal rock al jazz, senza dimenticare il country registrati più moderni cd, come pure sui vinili che stanno tornando di moda fino allessette che hanno spopolato soprattutto tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso. Immancabili poi anche gli strumenti per ascoltare lache ...

Musica e vino alla Fiera del disco. Quarantamila pezzi per i collezionisti

Domani mattina in via Roma 13 si terrà la "Fiera del disco del Pavese", evento che unisce Musica e vino con oltre 40mila pezzi in vendita. Organizzato dalla Proloco, l'evento offre una vasta selezione ...ilgiorno

Ecco perché vino e moda insieme possono far bene al made in Italy: Se si riuscisse a fare sistema sarebbe un ottimo volano per l’export. Il rischio è invece quello di rendere eccessivamente esclusivo un prodotto come il vino ...ilsole24ore

Arriva il vino Heavy Metal: gli Iron Maiden lanciano un rosso prodotto in Portogallo: Dalla collaborazione degli Iron Maiden con la Ehrmanns Wine nasce il primo vino della band prodotta da vitigni autoctoni ... gruppo Il business del vino attrae celebrità e il mondo della Musica.gamberorosso