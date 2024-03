Muore cadendo da barella ambulanza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 16 marzo 2024) 14.52 Una donna di 85 anni è mortadallamentre veniva trasportata all', a Termini Imerese, nel Palermitano. L'anziana era stata dimessa dall'ospedale dopo un ricovero per un'insufficienza renale. La famiglia era ricorsa a un'privata per farla riportare a casa, ma durante il tragitto la donna è caduta battendo la testa. E' stata subito riportata al Pronto soccorso e ricoverata, ma la donna è morta per l'emorragia alla testa. I familiari hanno sporto denuncia alla Procura.