Moviola Monza-Cagliari | l’episodio chiave del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024)arbitraledelvalido per la giornata di Serie A 2023/24: ecco ladidelladeltra, valido per la 30ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro.DELNessun episodio da segnalare, con l’arbitro che ha condotto in maniera corretta il. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24