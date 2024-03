A Carpi, continua a far discutere una mostra allestita in chiesa che numerosi fedeli reputano blasfema. E nelle scorse ore hanno dato mandato ad un legale di presentare un esposto in procura , ... (ilgiornale)

Mostra ‘blasfema’ a Carpi: nessun esorcismo per padre David, guidato al dialogo da don Bellini

Il sacerdote gli ha spiegato i significati della tela contestata, sottolineando come la Mostra rientri in un "progetto sinodale, finalizzato a fare parlare l’arte contemporanea con la chiesa” ...ilrestodelcarlino

"La Mostra in chiesa è blasfema". E i fedeli presentano un esposto in procura: A Carpi, continua a far discutere una Mostra allestita in chiesa che numerosi fedeli reputano blasfema. E nelle scorse ore hanno dato mandato ad un legale di presentare un esposto in procura, chiedend ...ilgiornale

La Mostra ’blasfema’. Un esposto di Minutillo contro mons. Castellucci: Da giorni è polemica a Carpi per le controverse opere che, secondo l’avvocato forlivese, offendono i fedeli. Ma la diocesi di Modena difende l’artista.ilrestodelcarlino