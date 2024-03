Mosca | ' l' Occidente incita ad atti di vandalismo ai seggi'

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, il presidente russo non ha mai espresso l'intenzione di utilizzare armi nucleari in Ucraina o contro l'Occidente , a meno che non sia minacciata ... (ilgiornale)

Nel suo appello per i negoziati, Papa Francesco non sta parlando a Kiev, ma all'Occidente, che usa l'Ucraina come "uno strumento" per le sue "ambizioni". Lo ha detto all'ANSA la portavoce del ... (quotidiano)