Morto don Paolo Dell’Aversana | firmò “Per amore del mio popolo” con don Peppe Diana

(Di sabato 16 marzo 2024) Villa di Briano. Se n’è andato in seguito ad una grave malattia il sacerdote don, parroco del Santuario della Madonna di Briano, al confine tra Casal di Principe e Villa di Briano. Donnel 1991con donil documento “Perdel mio“, un duro atto di accusa contro la camorra casalese e un invito alla cittadinanza a non girarsi dall’altra parte, che riprendeva un analogo documento firmato dai vescovi campani nel 1982 nel mezzo della guerra di camorra tra i Cutoliani e i clan riuniti nella Nuova Famiglia. Donera molto vicino alle vittime innocenti della criminalità e ai loro familiari, e la sua chiesa è stata per anni il punto di riferimento delle iniziative antimafia ma ...