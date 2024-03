Morto don Paolo Dell’Aversana | firmò documento anticlan con don Diana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSe n’è andato in seguito ad una grave malattia il sacerdote don, parroco del Santuario della Madonna di Briano (al confine tra Casal di Principe e Villa di Briano) che nel 1991con don Peppeil“Per amore del mio popolo”, un duro atto di accusa contro la camorra casalese e un invito alla cittadinanza a non girarsi dall’altra parte che riprendeva un analogofirmato dai vescovi campani nel 1982 nel mezzo della guerra di camorra tra i Cutoliani e i clan riuniti nella Nuova Famiglia. Donera molto vicino alle vittime innocenti della criminalità e ai loro familiari, e la sua chiesa è stata per anni il punto di riferimento delle iniziative antimafia ma ...