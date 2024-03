Morti nel rogo | raccolta fondi per portare in Romania le salme della mamma e dei tre bimbi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Bologna, 16 marzo 2024 - Il giorno dopo il devastante incendio di via Bertocchi, dove hanno perso la vitaStefania e i suoi tre bambini Giorgia, Mattia e Giulia, non se ne va lo choc per quelle vite perdute a causa di una maledetta stufa elettrica. Distrutto il padre dei piccoli, George, che ha avuto un malore dopo la corsa disperata nella casa divenuta la tomba dei suoi cari, chiusi nel silenzio gli altri componentifamiglia. Per loro la cosa più urgente ora è trasinlefamiglia distrutta. i familiari in. La sorella di Stefania, Rasvy Nistor, lancia un appello sui social per raccogliere: "Una grande tragedia ha colpito la nostra famiglia con la scomparsa di mia sorella Stefania insieme ai tre ...