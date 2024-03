Morte Giuliano Taccola | la moglie | “non fu curato dalla Roma”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) Quest’oggi ricade il 55° anniversario delladi, calciatore delladeceduto negli spogliatoi dello stadio di Cagliari, a soli 25 anni, dopo un’iniezione. La vedova, Marzia Nannipieri, lo ricorda, come accade ogni anno, con un intervento pubblico. “Una– denuncia ancora oggi laMarzia Nannipieri – così prematura, assurda e violenta non è stata una fatalità ma fu causata da una broncopolmonite esistente da oltre 15 giorni e non curata a dovere dallo staff medico del club giallorosso“. Secondo la vedova, “non è stato volutamente salvato ed è stato lasciato tre giorni in un cimitero di Cagliari contro la mia volontà solo perché non potesse essere evidenziata che gli fu somministrata dal medico sociale ...