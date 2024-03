Moro | Meloni “Ricordare e onorare sacrificio vittime via Fani”

(Di sabato 16 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Sono i nomi dei cinque agenti barbaramente assassinati dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 durante il vigliacco rapimento di Aldo, anch'egli ritrovato senza vita il 9 maggio dello stesso anno. Servitori dello Stato che hanno dato la vita per difendere la nostra democrazia, la nostra Repubblica e le sue Istituzioni. A loro e a tutte ledi quella drammatica stagione della nostra storia, va il nostro commosso ricordo e la nostra profonda gratitudine”. Così, su X, la premier Giorgiache aggiunge:“A noi tutti spetta il compito diil loro, affinchè quegli anni bui non tornino mai più”.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).

