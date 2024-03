Moro | Meloni | “Ricordare affinché gli anni bui non tornino più”

(Di sabato 16 marzo 2024) ROMA – “Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Sono i nomi dei cinque agenti barbaramente assassinati dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 durante il vigliacco rapimento di Aldo, anch’egli ritrovato senza vita il 9 maggio dello stesso anno. Servitori dello Stato che hanno dato la vita per difendere la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dl lavoro,: “Varo il 1° maggio no mancanza di rispetto, è un segnale” Missione lampo diin Africa: “Scriviamo insieme il Piano Mattei” Approvata dal Parlamento la Legge di Bilancio,: “E ora avanti con determinazione” Federica Pellegrini diventa madre, gli auguri di GiorgiaDa Conte 10 domande a ...

Accadde oggi: 46 anni fa la strage di via Fani e il rapimento di Aldo Moro

