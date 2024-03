Moro | Braga | ' volevano colpire democrazia e libertà'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "In memoria di Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, uccisi in via Fani mentre svolgevano il proprio dovere, per mano di chi volevalae la. Non dimentichiamo". Così su twitter Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.