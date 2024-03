Morelli nella macchina del Tempo | Salvini unico leader | la sfida della Lega in Europa

Consolidamento e innovazione: Il nuovo corso dell'Ospedale Morelli

Nell'ambito dell'impegno continuo per migliorare l'offerta sanitaria presso l'Ospedale Morelli, ieri pomeriggio si è tenuto un incontro di fondamentale importanza tra i direttori Monica Fumagalli e An ...intornotirano

Ospedale Morelli: consolidamento, rilancio e crescita per garantire l'alta qualità dei servizi: Le numerose azioni avviate in questi primi mesi sull'intera azienda e in particolare sull'Ospedale Morelli, il consolidamento e il rilancio dei servizi per gli utenti, i nuovi innesti di medici e infe ...primalavaltellina

Sanità, Dca Occhiuto dà via libera a scorrimento graduatoria Oss: "Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nella qualità di commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario calabrese, ha fatto predisporre un Dca pe ...ansa