Monza | Palladino | «Dobbiamo dare fastidio fino alla fine»

(Di sabato 16 marzo 2024) Le parole di Raffaele, allenatore del, dopo il match di Serie A contro il Cagliari. I dettagli Raffaeleha parlato a Dazn nel post partita di-Cagliari, terminata 1-0. PAROLE– «Non ho ancora visto la classifica ma siamo soddisfatti di tutto quello che stiamo raccogliendo. Mi sento fortunato perché alleno un grande gruppo. Devo ringraziare i ragazzi che se la vogliono giocare con tutti. Vogliamo essere la mina vagante del campionato e vogliamo rompere le scatole un po’ a tutti. Sapendo che non sarà facile, ma abbiamo l0entusiamo per provarci. L’Europa non è il nostro obiettivo. Il nostro scudetto era confermare la Serie A dopo la bella stagione dell’anno scorso, felici di aver raggiunto il nostro obiettivo. Ora che abbiamo raggiunto questo obiettivo ...

