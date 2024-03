Monza e Torino ai piedi dell' Europa | ko pesanti per le pericolanti Cagliari e Udinese

(Di sabato 16 marzo 2024)1-0 Marcatore : 41' pt Maldini.(4-2-3-1) : Di Gregorio 6; Birini 6.5 (30' st Caldirola 6), Mari 6.5, Izzo 6.5, Andrea Carboni 6; Bondo 6, Pessina 6; Colpani 6.5 (30' st Valentin Carboni 6), Maldini 7 (18' st Zerbin 6), Mota 6 (18' st Gagliardini 6); Djuric 6 (37' Colombo sv). In panchina: Sorrentino, Gori, Donati, Pereira, Ciurria, Kyriakopoulos, Pepin, Akpa Akpro. Allenatore:...

Ai margini di Udinese-Torino il vice di Ivan Juric Paro ha parlato così in Conferenza stampa, ecco il commento Intervenuto in Conferenza stampa Matteo Paro – vice di Ivan Juric – ha così ... (calcionews24)

Bellanova a Sky Sport: "Oggi dovevo pensare a questa partita e non alla Nazionale"

Il terzino del Torino Raoul Bellanova è stato intervistato da Sky Sport al termine della partita vinta dai granata per 2-0 contro l'Udinese. Per Bellanova anche la soddisfazione della convocazione in ...torinogranata

