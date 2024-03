Monza Cagliari | Palladino | «Adesso possiamo essere ambiziosi»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024) Raffaele, tecnico del, ha parlato prima della gara contro ilin casa. Ecco le sue parole Raffaele, allenatore del, ha parlato prima della sfida contro ilai microfoni di Dazn.– «Il nostro grande obiettivo di quest’anno era la salvezza. È ovvio che siamo felicissimi perché riconfermarsi per un altro anno in Serie A non era semplice dopo la passata stagione. Quindi siamo davvero molto soddisfatti e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto finora.e giocarcela contro tutte le squadre. Abbiamo 10 partite da affrontare e quindi sappiamo che le vogliamo fare con la massima intensità, la massima ambizione ...