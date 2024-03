Monza-Cagliari 1-0 | la magia su punizione di Maldini regala ai brianzoli i tre punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 – Illascia in secondo piano le questioni legati al sempre più probabile cambio di proprietà e piega 1-0 il, cogliendo il secondo successo di fila e tenendo così il treno che porta in Europa nel mirino. Aibasta unasudi Danielin chiusura di primo tempo per risolvere una partita nel complesso molto equilibrata e avara di grandi emozioni. Rimane invece a mani vuote ilche si ferma dopo quattro risultati positivi e resta quindi invischiato in piena zona retrocessione. Gli isolani sono stati colpiti proprio quando hanno cercato di uscire dal guscio, nella seconda metà di un primo tempo in cui i più grandi sussulti sono stati la pennellata vincente di...