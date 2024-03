Monza batte il Cagliari 1-0

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 16 marzo 2024) AGI - Seconda vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque per unche prova a gustarsi il profumo d'Europa. Al Brianteo i biancorossi battono 1-0 ilgrazie ad una punizione da cineteca di Maldini: la squadra di Palladino, in attesa delle sfide di tutte le rivali, sale momentaneamente a -5 dal sesto posto, mentre gli uomini di Ranieri restano in piena lotta salvezza a 26 punti, solo due in piu' rispetto alla zona retrocessione. La prima frazione di gioco e' combattuta ed equilibrata, ma senza grandissime emozioni. Le uniche due azioni da raccontare nascono da palla inattiva, con una punizione di Lapadula da una parte, e una di Maldini dall'altra. Quella dell'attaccante sardo passa sotto la barriera e sfila di poco sul fondo, quella del giovane brianzolo invece e' una perla che ssotto la traversa e varca ...