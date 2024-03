Mondiali Short Track | torna la Fontana | ma l’Italia manca le medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Rotterdam, 16 marzo 2024 – Nienteperaididi Rotterdam nella prima giornata. C’era tanta attesa per lache, al rientro alle competizioni dopo due anni di stop, non è riuscita a centrare il podio nei 500 metri, dove è finita distesa sul ghiaccio in finale e quinta per una penalizzazione. Sfortunatissimo Pietro Sighel che, terzo e ormai sicuro del bronzo, è caduto all’ultima curva della finale dei 500 metri ed è arrivato sesto. E la staffetta femminile (con la), terza nella prima semifinale dietro a Usa e Canada, domani non gareggerà nella finale A. Nella finale dei 500 metri femminili grande partenza, come al solito, dellache si è piazzata subito in seconda posizione dietro alla Boutin. ...