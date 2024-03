Mondiali di Short Track | l’Italia fa tre quinti posti nella prima giornata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024) Rotterdam, 16 marzo 2024 – Si è chiusa sul ghiaccio della Ahoy Arena di Rotterdam la secondadei Campionatidi, ultimo e più importante appuntamento della stagione. Il sabato di gare non ha sorriso ai colori azzurri con le prime quattro finali che hanno portato in dote alla Nazionale tricolore tre. Medesimo piazzamento per Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) nei 1.500 metri e per Arianna Fontana (Icelab) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle) nei 500 metri. Resta il rammarico per la scivolata di Sighel all’imbocco del rettilineo finale quando si trovava in terza posizione. E caduta è stata anche per Fontana, a terradi imboccare l’ultima curva mentre era in lotta per il gradino più basso del podio. Nei 1.500 metri femminili, ...