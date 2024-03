Mondiali di Short Track | gli Azzurri in finale | oggi è giornata di medaglie

(Di sabato 16 marzo 2024) Rotterdam, 16 marzo 2024 – A Rotterdam (Olanda) si è aperta l’edizione 2024 dei Campionatidi. Sono 10 i pattinatori italiani impegnati nell’appuntamento più importante della stagione. In campo maschile i convocati sono Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). In ambito femminile sono presenti Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro). Ladi venerdì 15 marzo è stata dedicata ai turni eliminatori e alle batterie. A seguire l’esito, in chiave azzurra, di ogni competizione. Gare Individuali Maschili 500 metri – Pietro Sighel si è qualificato agevolmente ai quarti ...

oggi , sabato 16 marzo , seconda giornata dei Mondiali 2024 di short track . Sull’anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) sarà una giornata già importante, in quanto vi saranno in palio le prime ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2024 di Short track . Si entra nel vivo ... (oasport)

oggi , sabato 16 marzo , seconda giornata dei Mondiali 2024 di short track . Sull’anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) sarà una giornata già importante, in quanto vi saranno in palio le prime ... (oasport)

Calendario Mondiali short track 2024 oggi: orari sabato 16 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 16 marzo, seconda giornata dei Mondiali 2024 di Short track. Sull'anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) sarà una giornata già importante, in quanto vi saranno in palio le prime me ...oasport

LIVE Short track, Mondiali 2024 in DIRETTA: Sighel punta azzurra, attesa per il ritorno di Arianna Fontana: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2024 di Short track. Si entra nel vivo della ...oasport

Mondiali a tinte azzurre. Fontana subito protagonista: In Olanda pur da ’’separata in casa’’ vola nelle qualifcazioni su 500, 1.000 e 1.500. Bene anche Confortola, Arianna e Pietro Sieghel, e il bormino Spechenhauser.ilgiorno