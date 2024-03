Molinari contestato alla Federico II Studenti lo accusano di “sionismo”

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar – Il direttore di Repubblica Maurizioavrebbe dovuto partecipare ad una conferenza presso l’UniversitàII di Napoli dal titolo “Ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso”. Ma l’evento è stata annullato dopo che alcunihanno protestato contro la presenza del giornalista. Le contestazioni controA campeggiare nella contestazione è uno striscione con su scritto: “Fuori i sionisti dalle Università”. E in un comunicato stampa: “Il direttore di Repubblica e il rettore Lorito come possono parlare di Mediterraneo mentre si consuma nel cuore dello stesso, un genocidio? Com’è possibile soprattutto invitare in questa situazione il direttore di una delle testate italiane dichiaratamente sioniste, La Repubblica?”. La vicenda ricorda ...