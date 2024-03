Moda | artigianalità e giovani | ‘Future for Fashion’ conquista Palazzo Pitti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Firenze, 16 marzo 2024 – Riprogettare il mondo attraverso il guardaroba e fare dell’abito il proprio habitat, il segno di riconoscimento di ogni identità. Ichiedono anche questo alla, oltre alla sostenibilità e al rispetto delle regole etiche del lavoro, con un interesse crescente verso tutto quello che profuma di unicità ed. I tempi dei look esagerati, del massimalismo al potere nel fashion, sono tramontati a tutto vantaggio di una maggiore consapevolezza di valori, ideali, attese. Di questo e anche di molto di più si è parlato per due giorni durante il convegno di Future For Fashion, giunto alla terza edizione, in Sala Bianca asu “L’anima del consumatore”, concluso ieri e promosso da Confindustria Toscana Centro e Costa Firenze Livorno Massa Carrara e dal ...