Mobilità docenti 2024 | ultime ore per compilare la domanda | ecco i VIDEO TUTORIAL con le info utili

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 16 marzo 2024) Così come previsto dall’ordinanza ministeriale del 23 febbraioal via le procedure didel personale docente per l’anno scolastico/2025. C'è tempo fino ad oggi, sabato 16 marzo, fino alle 23:59 per inoltrare la. L'articolo .