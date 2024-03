Millina | l’arte di allenare nel sangue | Così Granarolo vuole crescere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Una maturazione sportiva del genere non poteva che essere tramandata di padre in figlio: e a tempo di record., a soli 29 anni, la carriera da capoallenatore di Matteo, figlio d’arte di Piero (in forza ai Titans San Marino), ha portatoa riconsolidarsi fra le ‘minors’ bolognesi come centro nevralgico. E il quarto posto nel girone B di Divisione Regionale 1 non è che lo specchio del suo lavoro e della sua meticolosità. Stasera alle 19 il big match sul campo di Argenta, seconda della classe. Coach, come stanno andando le cose? "Siamo in un momento altalenante, facciamo partite in cui riusciamo a esprimere il nostro gioco e altre dove facciamo più fatica: se non riusciamo a mettere la nostra identità spesso gira male". Può spiegarci di più? "Abbiamo un profilo prevalentemente difensivo, non per niente l’anno ...