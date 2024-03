Militari | svolta nel Paese | leva obbligatoria per le donne

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 16 marzo 2024), importantenel: scatta laper le. Gli ultimi aggiornamenti Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che neleuropeo si stava già parlando di questa possibilità che è pronta ad entrare in porto. Stiamo parlando dellaper i. Una decisione che è stata presa direttamente dalla Danimarca. Il tutto a pochi giorni dalle continue minacce arrivate dalla Russia, in particolar modo dal presidente russo Vladimir Putin, che provoca l’Occidente con il possibile utilizzo delle armi nucleari.militareper le...