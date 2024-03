Milano-Sanremo | Tadej Pogacar | “Inizio a spazientirmi | voglio vincere la Classicissima Oggi non è stato tutto perfetto”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Nemmeno quest’annoriesce a a fare sua la. Il fenomeno sloveno ci ha provato anche quest’anno ma si deve accontentare del terzo gradino del podio alle spalle dei velocisti Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Michael Matthews (Jayco-AlUla), provando comunque a fare lo sprint contro di loro.ha provato a fare la differenza sul Po, ma senza fortuna: la sua squadra ha fatto il ritmo sul po con la sparata di Tim Wellens, ma gli attacchi dello sloveno non sono bastati per farlo rimanere da solo, con Mathieu van der Poel e poi qualche altro corridore rimastogli in scia. “Ci è mancato qualcosa sulla Cipressa rispetto al piano originale – affermaai microfoni di Eurosport – Il Po non è difficilissimo ...