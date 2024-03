Milano-Sanremo | Filippo Ganna | “Problema meccanico | brucia tanto Ora altura”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Unachiusa in maniera sfortunata da. L’alfiere della Ineos-Grenadiers aveva nella Classicissima l’obiettivo della sua prima parte di stagione, ma il verbanese ha dovuto alzare le mani di fronte alla sfortuna, chiudendo al quarantesimo posto complessivo a 1’11” da Jasper Philipsen. Il due volte campione del mondo a cronometro ha dovuto infatti arrendersi ad un imprevisto. Dopo l’ascesa del Poggio, in cui era apparso pienamente a suo agio rimanendo sempre nelle prime posizioni, ha purtroppo perso terreno a causa di una foratura ed un. Due guai uno dopo l’altro che lo hanno estromesso dalla lotta per la vittoria dopo il secondo posto dello scorso anno. “Sono andato forte come immaginavamo e forseanche per quello – ...