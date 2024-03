Milano-Sanremo | al traguardo sventola la bandiera belga | capolavoro firmato Jasper Philipsen

(Di sabato 16 marzo 2024) Scintille sul Poggio, un ritmo infernale e una volata ristretta che parla ancora una volta. Ilsu Via Roma questa volta è stato quello dipinto da, in uno sprint ristretto il velocista della Alpecin-Deceuninck ha battuto Michael Matthews e Tadej Pogacar : allo sloveno non è riuscito il colpo sul Poggio, con un paio di scatti il leader della UAE Emirates ha fatto la...

Milano-Sanremo, Filippo Ganna: “Problema meccanico, brucia tanto. Ora altura”

Una Milano-Sanremo chiusa in maniera sfortunata da Filippo Ganna. L'alfiere della Ineos-Grenadiers aveva nella Classicissima l'obiettivo della sua prima parte di stagione, ma il verbanese ha dovuto al ...oasport

G+: tutte le notizie: Le sentiamo già in sottofondo le voci di chi non si lascia intenerire dalla lealtà. Ma come Puoi giocarti una Milano-Sanremo e non fai neanche la volata per lasciare spazio al tuo gregariogazzetta

Sonny Colbrelli insegue i ladri prima della Milano-Sanremo e recupera le bici: Alcuni malviventi si sono introdotti nell'hotel milanese prima della competizione. Inseguimento da film per l'ex ciclista ...milanotoday