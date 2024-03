Milano-Sanremo 2024 | Pogacar | “Ho fatto tutto ciò che potevo | ci è mancato qualcosa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Terza posizione per Tadejalla. Il fenomeno sloveno ci ha provato fino alla fine, ma il suo attacco non è andato a segno e nello sprint si è dovuto arrendere a Philipsen. “Avevamo un piano, ci èsulla Cipressa rispetto a ciò che avevamo pensato. Ho cercato con un paio di attacchi di fare la differenza, avevo delle gambe incredibili, hoquello che. Il terzo posto in queste condizioni penso sia un risultato meritato. Oggi è stata una corsa in cui non avevo avuto difficoltà, ma è chiaro che per vincere deve essereperfetto. E oggi non lo è stato”, ha dichiarato il campione della UAE Team Emirates al traguardo. SportFace.