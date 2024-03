Milano-Sanremo 2024 | Philipsen | Grazie a Van Der Poel ho realizzato il mio sogno

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo- O la scrematura sulla Cipressa o il rischio volata, trascinandosi dietro i migliori specialisti al mondo: la profezia di Tadej Pogacar e della sua UAE Team Emirates si è avverata e a Via Roma, dove dopo diversi anni, si rivedono lo sprint e i velocisti, tra i quali a spuntarla è Jasper, che regola con un colpo di reni Michael Matthews a chiusura della, appunto la più veloce della storia. Le dichiarazioni die Matthews I complimenti vanno al belga ma anche al compagno di squadra Mathieu Van Der, che dopo aver intuito il trend della corsa ha deciso di lavorare per 'Jasper Disaster', rivelandosi decisivo nell'economia della parte conclusiva della corsa, come ammesso proprio dal ...

Roma, 16 marzo 2024 – Le pagelle della Milano-Sanremo di Angelo Costa. 10 a JASPER PHILIPSEN Avrà anche un apripista di lusso come Van der Poel, ma l’occasione se la costruisce lui, viaggiando in ... (sport.quotidiano)

Milano-Sanremo, Filippo Ganna: “Problema meccanico, brucia tanto. Ora altura”

Una Milano-Sanremo chiusa in maniera sfortunata da Filippo Ganna. L'alfiere della Ineos-Grenadiers aveva nella Classicissima l'obiettivo della sua prima parte di stagione, ma il verbanese ha dovuto al ...oasport

G+: tutte le notizie: Le sentiamo già in sottofondo le voci di chi non si lascia intenerire dalla lealtà. Ma come Puoi giocarti una Milano-Sanremo e non fai neanche la volata per lasciare spazio al tuo gregariogazzetta

Milano-Sanremo 2024, vince Jasper Philipsen. L'azzurro Bettiol conquista il quinto posto: Jasper Philipsen conquista la vittoria alla Milano-Sanremo 2024, regalando alla sua squadra, la Alpecin-Deceuninck, il secondo trionfo consecutivo nella prestigiosa Classicissima di Primavera. Questa ...ilmessaggero