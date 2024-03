(Di sabato 16 marzo 2024) Doveva essere un Mathieu van der Poel contro Tadej Pogacar, ma si è ribaltata la situazione, come spesso accade alla. La Classicissima di Primavera si è conclusa con una volata ristretta che ha visto primeggiare Jasper Philipsen, in casaè andatadelcon un piazzamento di lusso per Alberto, quinto. Miglior prestazione della carriera per il toscano della EF Education – EasyPost sul lungomare ligure: è riuscito a giocarsi benissimo le proprie carte sul Poggio, tenendo il passo di uno scatenato Pogacar, provando anche a tuffarsi nello sprint, centrando una top-5 che sicuramente alza il morale in vista delle prossime gare (è reduce dal capolavoro alla-Torino). Da sottolineare c’è anche la gara eccezionale di Matteo ...

(Adnkronos) – E' Jasper Philipsen a vince re la 115esima edizione della Milano-Sanremo in 6h14'44". Il campione belga del team Alpecin-Deceuninck ha battuto in volata, al termine dei 288 km, il ... (webmagazine24)

Milano-Sanremo 2024: Italia meglio del previsto con Ganna, Bettiol e Sobrero. Mancati i dettagli per il colpaccio

Doveva essere un Mathieu van der Poel contro Tadej Pogacar, ma si è ribaltata la situazione, come spesso accade alla Milano-Sanremo. La Classicissima di Primavera si è conclusa con una volata ristrett ...oasport

Milano-Sanremo, Michael Matthews: “Felice del podio, ma sono andato così vicino alla vittoria…”: Terzo podio in carriera per Michael Matthews alla Milano-Sanremo, bruciato in volata per meno di mezza ruota dal belga Jasper Philipsen. L'australiano del Team Jayco AlUla ha corso una Classicissima m ...oasport

Milano-Sanremo, Philipsen: "Ogni anno battiamo il record di velocità, ma oggi mi sentivo la gamba buona": Jasper Philipsen commenta così la vittoria alla Milano-Sanremo 2024 conquistata con una splendida volata in Via Roma, in cui batte Michael Matthews e Tadej Pogacar. "Sentivo che poteva essere la mia ...eurosport