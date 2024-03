Milano-Sanremo 2024 | il sigillo di Jasper

(Di sabato 16 marzo 2024) Il belgaPhilipsen (Alpecin Deceuninck) ha vinto la 115maprecedendo di 10 centimetri sul traguardo di via Roma l’australiano Michael Matthews (Jayco AlUla), con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che ha conquistato la terza moneta precedendo il danese Mads Pedersen (Lidl Trek) e l’italiano Alberto Bettiol (EF Education Easy Post). È questo il verdetto d’una edizione veloce ma non esaltante della classicissima di primavera, in cui l’equilibrio tra i grandi ha tenuto compatta la corsa. Si è pedalato a ritmo forsennato dall’inizio alla fine, polverizzando con una media oraria di 46,1 km/h il record stabilito nel 1990 da Gianni Bugno con 45,8 km/h. Questo ha dato poco spazio alla fuga di giornata, che non ha mai raggiunto i tre minuti di vantaggio. Il superamento dei tre capi storici (Mele, Cervo e Berta) ...

Milano-Sanremo 2024: Italia meglio del previsto con Ganna, Bettiol e Sobrero. Mancati i dettagli per il colpaccio

Doveva essere un Mathieu van der Poel contro Tadej Pogacar, ma si è ribaltata la situazione, come spesso accade alla Milano-Sanremo. La Classicissima di Primavera si è conclusa con una volata ristrett ...oasport

Milano-Sanremo, Michael Matthews: “Felice del podio, ma sono andato così vicino alla vittoria…”: Terzo podio in carriera per Michael Matthews alla Milano-Sanremo, bruciato in volata per meno di mezza ruota dal belga Jasper Philipsen. L'australiano del Team Jayco AlUla ha corso una Classicissima m ...oasport

Milano-Sanremo, Philipsen: "Ogni anno battiamo il record di velocità, ma oggi mi sentivo la gamba buona": Jasper Philipsen commenta così la vittoria alla Milano-Sanremo 2024 conquistata con una splendida volata in Via Roma, in cui batte Michael Matthews e Tadej Pogacar. "Sentivo che poteva essere la mia ...eurosport