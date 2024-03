Milano | rubano due felpe da 1 400 euro | coppia di fidanzati bloccata dalla polizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024)– Ladi Stato aha arrestato un cittadino peruviano di 20 anni per furto aggravato in concorso e indagato in stato di libertà per il medesimo reato una sua connazionale 17enne. I fatti risalgono a martedì scorso, quando gli agenti della sesta sezione della squadra mobile milanese, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori, hanno notato i due cittadini peruviani mentre passeggiavano mano nella mano lungo corso Buenos Aires e prestavano particolare attenzione ai negozi di moda. Poco dopo, i due sono entrati all'interno di un negozio di abbigliamento e, dopo diversi cenni d'intesa tra loro, hanno iniziato a guardare e provare diversi capi d'abbigliamento, sempre seguiti e costantemente monitorati dai poliziotti appostati all'esterno e all'interno dell'esercizio commerciale. Mentre la giovane ...