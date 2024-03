Milano | rapina a mano armata in un sexy shop | picchiato un dipendente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024)– Due uomini, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione venerdì sera in unto un. Minacciandolo con l'arma si sono fatti consegnare il fondo cassa di 200 euro e altri 400 euro che la vittima aveva nel portafoglio. Per scappare uno dei duetori lo hai poi colpito con il casco. Entrambi sono fuggiti in sella a uno scooter. Sul posto sono intervenuto gli agenti dell'ufficio Volanti della questura e personale del 118. La vittima, 56 anni, è stata medicata e ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.