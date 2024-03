Milano | ragazze palpeggiate e molestate al parco | arrestato 29enne

Chiara King era in viaggio a Milano e su Tik Tok denuncia: "Sette uomini mi hanno fatto catcalling nell'arco di trenta minuti. Ragazze ditemi: come affrontate voi questa situazione?".Continua a ... (fanpage)

Ancora violenza a Milano. Una studentessa americana di 20 anni che si trova in Italia per l’ Erasmus è stata stuprata all’interno del parcheggio di un supermercato Aldi, in via Valtellina. Il ... (secoloditalia)