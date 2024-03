Milano | corteo per Dax a 21 anni dall’omicidio | “Bruciamo ancora dentro”

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 –rende omaggio a Dax, Davide Cesare, attivista del centro sociale Orso che nel 2003 fu ucciso fuori da un pub da Federico, Mattia e Giorgio Morbi, fratelli e papà dalle simpatie di estrema destra. “Il 16 marzo scendiamo in piazza per ricordare l’omicidio. Da 21”, hanno annunciato i movimenti riuniti sotto la sigla ‘Dax resiste’. Oggi la manifestazione è stata annunciata anche “in solidarietà al popolo palestinese”. Presidio ePer oggi pomeriggio, sabato 16 marzo, è stato organizzato un presidio alle 14.30 in via Brioschi, dove Cesare fu ucciso 21fa. Si sono radunate oltre cento persone e, a breve, partirà unche coinvolgerà esponenti di centri sociali e ...

Presidio in via Brioschi e poi i manifestanti sfileranno per le strade della città fino a via Gola. Stasera proiezione del docufilm dedicato alla vittima e concerto ...ilgiorno

