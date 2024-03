Milan | l’agente di Tomori ha un piano La priorità del Diavolo e la valutazione

Calciomercato Milan , l’agente di Fikayo Tomori ha parla to del futuro del difensore, affermando la volontà del giocatore di restare a Milan o Il Milan prova ad andare avanti e a lavorare per il ... (dailymilan)

Derby furioso sul mercato: il Milan ha il sì di agente e giocatore | 30 milioni e firma prima di giugno

Si scaldano i motori delle due Milanesi per quanto riguarda la prossima sessione di trasferimenti estiva, dove le due rivali si sfideranno per un obiettivo comune, per il quale il Diavolo è già in van ...ilovepalermocalcio

L’agente di Tomori avverte il Milan: cosa filtra sul futuro dopo il sondaggio del Bayern Monaco: Le recenti parole dell`agente di Fikayo Tomori, Viktor Kolar, sono sembrate tutto tranne che rassicuranti per i tifosi del Milan: `è leale e non vuole scappare.calciomercato

Milan, accordo ad un passo: contratto fino al 2029: Il Milan ha deciso di affrettare i tempi e rinnovare il contratto al suo giovanissimo gioiello, togliendolo di fatto dal mercato.milanlive