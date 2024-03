Milan | Daniel Maldini da urlo con il Monza | che magia su punizione!

(Di sabato 16 marzo 2024), attaccante delin prestito ale figlio di Paolo, ha deciso la partita contro il Cagliari con unasuCi ha preso davvero gusto. Il figlio di Paolo, bandiera ed ex dirigente del, ha regalato la vittoria alcontro il Cagliari con un’autentica perla. Il 22enne attaccante, in prestito ai brianzoli dal club rossonero, al 41? del primo tempo ha segnato direttamente sucon un tiro da 25 metri che si è andato a stampare sotto la traversa. Il pallone è poi ricaduto oltre la linea di porta. Ildunque ha chiuso il primo tempo in vantaggio sulla formazione sarda con una splendida rete di...

