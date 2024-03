Mike Tyson è tornato | botte da orbi in palestra in vista del ritorno sul ring Ecco chi sfiderà – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 16 marzo 2024) «You still wanna f**k with me?». «Vuoi (o volete) ancora vedertela con me?». Si presenta così sui social, mentre mostra a tutti i suoi allenamenti indell’incontro che il prossimo 20 luglio lo vedrà suldell’At&T Stadium di Arlington, in Texas. Ironnon ha certo bisogno di ulteriori prove di forza per far conoscere il suo nome a tutti gli appassionati della boxe, e oltre. Eppure, a 58 anni d’età, l’ex pugile americano prepara un nuovo show: un match di boxe contro Jake Paul, un giovane youtuber-pugile-influencer di 27 anni, ossia 31 meno di. In palio c’è una borsa vicina al miliardo di dollari da dividere tra i due sfidanti. A poco più di quattro mesi dall’incontro, Ironsi sta già allenando per tornare ...